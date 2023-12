Cantor gospel morto aos 30 anos tinha 11 shows marcados: ‘Estrela em ascensão’

O cantor gospel Pedro Henrique, 30, vítima de um infarto fulminante durante apresentação em Feira de Santana (BA), na última quarta-feira (13), estava na melhor fase de sua carreira com o sucesso das músicas ‘Vai ser tão lindo’ e ‘Descendência’.

Pedro Henrique cumpria agenda de shows antes do trágico acidente e tinha mais de 11 apresentações marcadas. O empresário do artista, Giovani Mandelli, da gravadora ‘Todah Music’, lamentou a morte do amigo e lamentou a perda.

“Era uma estrela em ascensão. Estava conquistando cada vez mais fãs, inscritos no canal no Youtube, por exemplo. A agenda dele estava cheia, já era difícil vê-lo ter fins de semana livres. Antes do acidente, por exemplo, Pedro Henrique já estava na estrada há alguns dias, cumpriu agenda em São Paulo, já tinha mais 11 shows marcados”, disse ele em entrevista ao portal Extra.

Além dos amigos, Pedro Henrique deixou a esposa, Suilan Barreto, com quem estava junto há dez anos, e a filha Zoe, de quase dois meses de vida.

Carreira

O artista iniciou a carreira gospel em 2015, ao publicar vídeos covers de música gospel no Youtube. Posteriormente, o baiano assinou um contrato com a Sony Music e se mudou para o Rio de Janeiro.

A virada na carreira aconteceu no ano passado, quando mudou de gravadora para a ‘Todah Music’, onde teve o cover de ‘Vai ser tão lindo’ com mais 34 milhões de visualizações, mais que a versão original de Misaias Oliveira.

Além disso, Pedro lançou o single autoral ‘Descendência’, hoje com 27 milhões de visualizações, e já era apontado como promessa da música gospel.

Homenagem

Na última quinta-feira, 12, um dos lançamentos musicais que o próprio Pedro Henrique tinha dito que estava com "muita expectativa" para lançar, foi disponibilizado nas plataformas de música.

O registro audiovisual das músicas ‘Levanta’, ‘Não fique assim’ e ‘Descendência’, fazia parte de um grande show do cantor em Palmas, no Tocantins. “Foi uma forma de homenageá-lo”, contou o empresário, Giovani.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)