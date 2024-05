Cantor Eduardo Du Norte canta músicas de Nilson Chaves, no Teatro Gasômetro

Dentre tantos hits, a canção “Sabor Açaí”, de Nilson Chaves e Joãozinho Gomes, será um dos clássicos paraenses que irá embalar a plateia no show “Trago da minha terra 2”, do cantor, compositor e multi-instrumentista Eduardo Du Norte, nesta sexta-feira, 31. O artista elencou o repertório consagrado de Nilson Chaves nesse espetáculo, que terá a participação especial do próprio ícone da música paraense. Será no Teatro Estação Gasômetro, às 20h. Os ingressos estão à venda no Sympla e também poderão ser adquiridos na bilheteria do local.

Eduardo Du Norte embala as canções já conhecidas do público de Nilson Chaves com suas interpretações próprias. Fã do artista paraense, ele apresentou em janeiro deste ano o show “Trago da minha terra”, na Casa Namata. O show foi sucesso de público, que pediu bis. Nesta 2a edição, Eduardo apresenta novamente os clássicos, como “Olho de Boto” (com Cristóvam Araújo) e “Não Vou Sair” (Celso Viáfora). Parte do setlist foi renovado e passou a contar com “Toca Tocantins” (com Jamil Damous), “Canto de Carimbó” (com Manoel Cordeiro e Vital Lima) e a especialíssima “Pérola Azulada” (Zé Miguel e Joãozinho Gomes).

“Escolhi músicas-chave da trajetória de Nilson Chaves. ‘Pérola Azulada’ é uma canção belíssima e muito pouco executada. Esse show é uma homenagem especial ao Nilson, que sempre admirei”, revela Eduardo.

Nilson Chaves agradece a homenagem: “O Eduardo faz um trabalho super bonito, é um excelente cantor, que está começando a compor também”, elogia Nilson Chaves. “Com muita honra, ele tem um conceito de cantar as minhas obras, as músicas que gravei, as músicas que eu canto. Eu tenho a honra de poder participar desse momento com ele. Fico muito feliz. Será, com certeza, um encontro bonito, como foi em outros momentos”, destaca Nilson.

No palco, Eduardo Du Norte será acompanhado pela banda formada por Figueiredo Júnior (violão), Marcus William (baixo) e Wellitton Barreto (percussão).

Amazônico

Encantado pela cultura amazônica, Eduardo é manauara radicado em Belém. Ao longo de 16 anos de carreira - com três álbuns lançados em Manaus, no Rio de Janeiro e em Belém - ele percorreu o universo do pop, rock e das baladas até aportar em definitivo nos ritmos da floresta. Atualmente, o artista tem carreira solo em paralelo com o projeto “Tambores Encantados”, parceria com os percussionistas Flávio Gama e Antônia Assunção.

No recente álbum solo “Canto de Rio” (2023), ele mergulha em ritmos como carimbó, lambada, brega, guitarrada, marabaixo, benguê, lundu e boi-bumbá. As faixas “Pororocas” e “Arreda Arreda” ganharam videoclipes gravados na ilha de Cotijuba e no Espaço Apoena, que estão disponíveis no canal do artista, no Youtube. Este ano, Eduardo Du Norte lançou o single “Vai Sabiá”, um carimbó de protesto contra o garimpo e o desmatamento na Amazônia, que também tem videoclipe no Youtube.

SERVIÇO

Show “Trago da Minha Terra 2”, de Eduardo Du Norte

Dia: Sexta-feira, 31/05 (sexta-feira após o feriado de Corpus Christi)

Hora: 20h

Local: Teatro Estação Gasômetro (Av. Gov. Magalhães Barata, 830, São Brás)

Ingressos: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia) à venda no Sympla