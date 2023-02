Cantor Eduardo Du Norte faz o show de pré-lançamento do novo álbum

O cantor, compositor e multi-instrumentista Eduardo Du Norte comemora 15 anos de carreira com o show de pré-lançamento do álbum autoral “Canto de Rio”, neste sábado, 11, no Teatro Experimental Waldemar Henrique, a partir das 20h. O show terá as participações especiais do mestre da guitarrada Manoel Cordeiro, da cantora Flávia Anjos (ex-Batom Carmim), do guitarrista Eduardo Barbosa e dos grupos Tambores Encantados e Vivência Percussiva da Marambaia.

Du Norte é um manauara apaixonado pelos ritmos amazônicos, que já realizou projetos musicais em vários estados da Região Norte e está com residência fixa em Belém, onde toca a carreira solo em paralelo ao trabalho com o Tambores Encantados (junto com os percursionistas Flávio Gama e Antônia Assunção).

O álbum é composto de cinco faixas: os carimbós “Arreda Arreda” e “Pororocas”, sendo o segundo composto em parceria com Sabrina Zahara, do Amapá; a faixa-título que é uma toada de boi; a lambada “Caroço de Tucumã” com a participação luxuosa de Manoel Cordeiro; e “No Coração do Brega”, no ritmo alusivo ao nome, com a participação de Eduardo Barbosa, que também assina a produção do disco.

Ele celebra as participações de dois guitarristas de diferentes gerações: “Manoel Cordeiro, o maior produtor musical dos anos 80 e 90 e um dos guitarristas mais prolíficos até hoje, e Eduardo Barbosa, especializado no estudo do brega e suas vertentes, virtuose”. Outra participação é de Luizinho do Banjo, que tocou na faixa “Canto de Rio”. “É uma canção que reflete bem minha realidade como artista amazônico encantado pelas águas, é bem pessoal. Tivemos a sorte de ter nessa faixa a participação de Luizinho fazendo esse banjo que só ele tem no Pará”, elogia.

“Canto de Rio” é o terceiro álbum de Du Norte, depois de “Vida de Artistas” (2011), gravado no Rio de Janeiro, e “Algo Mais” (2016), gravado em Manaus, mas que foram assinados como Eduardo Branco, antigo nome artístico do cantor. “Esse é o primeiro álbum totalmente inserido no contexto amazônico, os outros tinham muito do universo pop, rock e de baladas”, explica.

Em meados de 2018, Eduardo Du Norte, iniciou a nova fase da carreira estudando os ritmos amazônicos como carimbó, marabaixo, lundu, boi-bumbá, banguê, brega e guitarrada, pesquisando também a similaridade da influência dos ritmos africanos com a música brasileira, em especial os ritmos regionais.

O novo álbum está previsto para chegar às plataformas de streaming ainda neste mês de fevereiro.

O show deste sábado terá todas as músicas no novo álbum, além das canções lançadas com o Tambores Encantados.

Agende-se:

Show de pré-lançamento do álbum “Canto de Rio”, de Eduardo Du Norte

Dia: Sábado, 11

Hora: 20h

Local: Teatro Experimental Waldemar Henrique (Av. Presidente Vargas, Praça da República, s/n)

Ingressos: a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) à venda na bilheteria do teatro