O cantor e compositor Eduardo Du Norte apresenta o show "Amor Amor" nesta sexta-feira (28), com as participações especiais da cantora Gigi Furtado e do saxofonista Santi López. Será na Casa do Fauno, a partir das 21h.

"Amor, amor, amor/ Me abrace mais forte amor, amor/ Amor, amor, amor/ Me beije e me sufoque de amor, amor..." O trecho da música que virou hit na voz do cantor Magno e que dá nome ao show já antecipa o repertório da noite, que será recheado de bregas marcantes paraenses.

Amazonense radicado no Pará, Eduardo lançou recentemente o álbum autoral “Canto de Rio”, nas plataformas digitais. O projeto tem cinco faixas e conta com a participação luxuosa de Manoel Cordeiro, mestre da guitarrada. Apaixonado pelos ritmos amazônicos, Eduardo Du Norte comemora 15 anos de carreira, período em que lançou outros dois álbuns com o nome artístico de Eduardo Branco. Atualmente, ele mantém a carreira solo em paralelo ao Tambores Encantados, grupo musical formado em conjunto com os percussionistas Flávio Gama e Antônia Assunção.

Agende-se:

Show "Amor Amor", de Eduardo Du Norte

Dia: Sexta-feira, 28

Hora: 21h

Local: Casa do Fauno (Rua Aristides Lobo, 1061, Reduto)

Reservas de mesas pelo telefone (91) 98838-1808