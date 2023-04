Eduardo Du Norte lança o álbum 'Canto de Rio'

O cantor, compositor e multi-instrumentista Eduardo Du Norte celebra a preciosidade da música amazônica no novo álbum autoral “Canto de Rio”, que já está disponível nas plataformas de streaming. O projeto do Manauara radicado no Pará reúne cinco faixas, incluindo a participação especial do premiado mestre da guitarrada, Manoel Cordeiro, na faixa “Caroço de Tucumã”.

“O meu novo álbum é uma confirmação dessa minha jornada pela música amazônica, com os ritmos e as temáticas regionais cada vez mais abraçados”, descreve Eduardo. Eduardo assina sozinho a autoria de todas as faixas, exceto de “Pororocas”, feita junto com a cantora e compositora amapaense Sabrina Zahara.

“Canto de Rio” abre com o carimbó “Arreda Arreda”, que tem a participação do saxofonista argentino Santi López. “É uma música com uma pegada super pra cima, boa para as pistas de dança”, conta Eduardo. Já “Caroço de Tucumã” é um merengue que brinca com o fato de muitas pessoas se conhecerem nas capitais e interiores do Norte do país.

A faixa-título traz uma letra autobiográfica e sobre a relação dos rios na vida de Eduardo, com a participação de Luizinho do Banjo (Trio Chamote, Banjo Loko). “Os rios que são caminhos pelo mundo”, descreve o autor.

Em “No Coração do Brega”, a música fala da relação de amor que o nortista possui pelo ritmo e do orgulho de fazer parte do movimento do brega. Santi López também toca nessa faixa ao lado do guitarrista Eduardo Barbosa. Inclusive, Barbosa é quem assina a direção musical do álbum.

A canção “Pororocas” exalta a celebração cultural que permeia a vida do povo nortista, numa comparação ao encontro das águas de rio com as águas do mar que geram grandes ondas.

Projetos

“Canto de Rio” é o terceiro álbum de Eduardo Du Norte, que chegou às plataformas no último dia 20 de março. Um show com as músicas do projeto será realizado até junho deste ano, somando a outras músicas autorais dele.

Ainda, o cantor planeja fazer o videoclipe da faixa “Canto de Rio”, que deverá retratar as belas paisagens do município de São João de Pirabas, com praias de água salgada, no Nordeste Paraense.

No álbum “Canto de Rio”, Eduardo assume o vocal e o violão em todas as faixas. Outros músicos que participam são os percussionistas Mestre Flávio Gama e Wellitton Alemão e o baixista Yuri Oliveira.

Trajetória

Com 15 anos de carreira, Eduardo Du Norte possuía anteriormente o nome artístico de Eduardo Branco. Atualmente, ele mantém a carreira solo em paralelo ao Tambores Encantados, grupo musical realizado com Flávio Gama e a também percussionista Antônia Assunção.

“Canto de Rio” é o terceiro álbum de Du Norte, depois de “Vida de Artistas” (2011), gravado no Rio de Janeiro, e “Algo Mais” (2016), gravado em Manaus. “Esse é o meu primeiro álbum totalmente inserido no contexto amazônico, os outros tinham muito do universo pop, rock e de baladas”, recorda. O músico tornou-se um pesquisador de ritmos amazônicos, como carimbó, marabaixo, lundu, boi-bumbá, banguê, brega e guitarrada.