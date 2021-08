Cantor Éde SB celebra quatro anos de carreira solo em show interativo na web

O cantor Éde SB comemora seus quatro anos de carreira com uma live no seu canal do youtube. Na ocasião, ele vai compor o repertório junto com o público e faz ainda o pré-lançamento do EP “Manto Sagrado”. O cantor, músico e compositor faz um passeio entre as suas principais influências musicais.

De Nando Reis, Engenheiros do Hawai, Legião Urbana, passando por Belquior, Los Hermanos, Éde transita entre seu trabalho autoral, intitulado “Manto Sagrado", e a releitura de clássicos do pop Rock nacionais e internacionais. Ele é vocalista da banda Usina há 16 anos, segue trabalhando sua carreira solo, fazendo shows em sábados alternados no Bar Meu Boteco Belém.

Em seu repertório da live, além das canções autorais, há uma diversidade de outras referências musicais como Pearl Jam, Kings of Lion e Coldplay, dentre outras bandas e artistas da linha do Rock e Pop Rock. “Eu já faço composições há 16 anos através da banda, mas fui para carreira solo pela necessidade mesmo de apresentar o meu trabalho autoral, a minha essência de tocar violão e cantar”, afirma o cantor paraense.

As músicas; longe do Outro lado, Nossa flor, Pérolas, Made in Braga, 022, Vidas, Sobre o tempo e Manto Sagrado está em fase de finalização produzido e gravado no estúdio Jungle Sound pela equipe de gravação formado por Paulo Rosa e Dió assunção, no violão e voz de Éde SB, na bateria Manasses Santos, no baixo Francisco Gualberto Jr, na guitarra Felippo Pedroza e Backing vocal – Éde SB e Ezequiel Alves.

Agende-se

Live show Éde SB

Data: 12/08

Hora: 20h

Local: Ao vivo no YouTube e Facebook do músico paraense