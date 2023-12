Cantor Dilsinho Nóbrega apresenta forró autoral em festival gratuito no Bengui, em Belém

O forrozeiro Dilsinho Nóbrega é uma das principais atrações do Festival Musical Multicultural que será realizado nesta sexta-feira (1º), a partir das 16h, na Usina da Paz do Bengui, em Belém. Essa será a primeira vez que o cantor apresentará seu repertório autoral na capital paraense. Totalmente gratuito, o evento também reunirá apresentações musicais com os ritmos do brega, carimbó e pagode.

VEJA MAIS

“A minha expectativa é que as pessoas com familiares que participam dos projetos da Usina da Paz do Bengui, e a própria vizinhança ali da redondeza, estejam presentes lá para participar da festa e prestigiar as apresentações, principalmente a nossa em especial, pois será a primeira vez que farei um show 100% autoral”, explicou Dilsinho. O artista sobe aos palcos às 21h.

Em suas apresentações, o artista paraense costuma tocar sucessos nacionais e regionais, inclusive, clássicos do brega, carimbó e outros ritmos da terra. “Dessa vez tocarei minhas músicas para as pessoas conhecerem. Espero que o público corresponda, que curtam bastante, dancem muito e se divirtam à beça. É uma oportunidade muito legal porque incentiva o trabalho autoral do artista local”, destacou.

Dilsinho aproveitou para avisar que está em fase de produção para o seu novo projeto. “Nosso novo trabalho está em estágio de produção. As músicas vão continuar no estilo forró, e pretendemos trazer novas parcerias com outros cantores da terra e botar para torar em 2024!”, afirmou o artista. Quem quiser ouvir os primeiros trabalhos do artista pode pesquisar por “Dilsinho Nóbrega” nas plataformas digitais de música ou por meio do site www.dilsinhonobrega.com.br. O músico também está no Instagram, no perfil @dilsinho_nobrega.

Festival Musical Multicultural

A programação também inclui a realização dos concursos de cosplay, K-Pop e música geek, estilo musical inspirado no mundo dos animes e que vem conquistando a internet. Realizado pela UsiPaz Padre Bruno Sechi, com apoio da Rede Cultura de Comunicação e da Conecta (Convenção Nerd de Cultura e Tecnologia da Amazônia), o festival busca incentivar as manifestações artísticas e oportunizar o acesso ao lazer e à cultura.

De acordo com Juliana Chaves, diretora da UsiPaz Padre Bruno Sechi, o evento se soma ao trabalho que já vem sendo realizado pela Usina e pretende proporcionar à população do entorno a descentralização da cultura, trazendo novos elementos e ritmos para a comunidade.



SERVIÇO:

Festival Musical Multicultural

Local: Usina da Paz Padre Bruno Sechi - Estrada do Bengui. S/N, ao lado do Parque de Retenção do Detran), Belém.

Data: sexta-feira (1º) e sábado (2), a partir das 16h.

Entrada gratuita.