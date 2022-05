Benguí ganha quarta Usina da Paz, entregue pelo Governo do Estado

A quarta unidade da Usina da Paz, projeto integrado ao programa estadual Territórios Pela Paz (TerPaz), do Governo do Estado, será entregue na manhã de hoje (4), no bairro do Benguí, em Belém. O ato será realizado pelo governador do Estado, Helder Barbalho, e demais autoridades.

O complexo foi construído em um terreno de 12.087 m² de área total, localizado na Estrada do Benguí, ao lado do pátio de retenção do Detran. Este inovador aparelho público já realizou 187.628 atendimentos, desde a primeira implantação em outubro de 2021, tendo como principal objetivo a busca do fortalecimento comunitário, resgate da cidadania e a redução da violência por meio da transformação social.

Esperança é a palavra que a dona Regina Veva define com a chegada da UsiPaz. Ela é vizinha do complexo, mora ao lado da Usina da Paz e acredita na transformação que o projeto vai trazer aos moradores. “Eu moro no Benguibhá 37 anos e vejo que a chegada da Usina da Paz representa muitas coisas boas pra nossa comunidade. Eu mesma pretendo fazer dança, natação e quero tirar minha identidade também”, ponderou.

As Usinas da Paz já atendem moradores do Icuí-Guajará, em Ananindeua, na Cabanagem, em Belém e em Nova União, em Marituba.

Usina da Paz, no bairro do Bengui (Bruno Cecim/ Agência Pará)

Oportunidades

Assim como nas outras unidades, serão ofertados mais de 80 serviços gratuitos à população, como atendimento médico e odontológico, consultoria jurídica, emissão de documentos, cursos, capacitação técnica e profissionalizante; além de eventos e encontros da comunidade.

Parceria

As obras da UsiPaz Bengui geraram 130 postos de trabalho e foram realizadas pela mineradora Vale e executadas por empresas paraenses, por meio de um termo de cooperação com o Estado. As instalações são adaptadas para acesso de pessoas com deficiência.

Modernidade

O projeto desenvolvido pela arquiteta Bel Lobo se adapta às características climáticas da região amazônica, como chuvas durante todo o ano e altas temperaturas. Neste sentido, as áreas de circulação dentro dos prédios da Usina e da Assistência contam com iluminação e ventilação natural. As instalações são adaptadas para acesso de pessoas com deficiência.

Estrutura

A unidade conta com uma quadra poliesportiva coberta; um complexo de dojô, piscina, quadra de areia, salas de audiovisual e inclusão digital; atendimento médico e odontológico; consultoria jurídica; emissão de documentos; ações de segurança. E, ainda, ambientes para capacitação técnica e profissionalizante; espaço multiuso para feiras, eventos e encontros da comunidade. Também haverá espaços para cursos livres e de dança, teatro, robótica, artes marciais, musicalização e biblioteca.

Serviço - A UsiPaz Benguí vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 08 às 22h; aos sábados, de 08 às 14h; e aos domingos, de 8h às 18h, funcionará de acordo com as demandas da comunidade e/ou das Secretarias e Fundações para a realização de eventos.