Beto Barbosa reaparece após cirurgia de retirada de 4 hérnias: "Me sentindo outra pessoa"

Nesta segunda-feira, 31 de março, o cantor Beto Barbosa, de 70 anos, utilizou as mídias sociais para atualizar os seus seguidores sobre seu estado de saúde. O artista brasileiro, conhecido pelo seu maior sucesso musical “Adocica”, precisou passar por uma cirurgia complexa no abdômen para a remoção de quatro hérnias.

Em um reels publicado no Instagram, o cantor aparece deitado em uma cama de hospital agradecendo por todo o carinho que recebeu dos fãs durante esse período. “Estou me sentindo outra pessoa após tirar todo esse peso da barriga. Me incomodava muito, eu quase não conseguia trabalhar direito. Agora me sinto uma outra pessoa e estou bem. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Um beijo”, disse Beto.

VEJA MAIS

Nas mídias sociais, alguns internautas desejaram uma boa recuperação ao Rei da Lambada. “Estamos na expectativa de você receber alta e ir pra casa se cuidar, meu rei. Abraço e estimamos melhoras, Deus é fiel”, desejou um seguidor. “Já, já, você está em casa e voltando para os shows, Deus te abençoe e te dê muita saúde, Beto. Um abraço!”, escreveu outra fã nos comentários do vídeo do cantor.

Apesar da complexidade da cirurgia, Beto Barbosa já está com um show marcado para o dia 30 de abril, no Hotel Marina Park, localizado na cidade de Fortaleza. A ocasião será uma data comemorativa ao aniversário do Kukukaya, no Forró das Antigas, e o cantor assegurou que vai seguir todas as recomendações médicas.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob a supervisão de Enderson Oliveira, editor web em O Liberal)