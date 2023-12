Menina viraliza ao dançar lambada de Beto Barbosa com o pai na formatura do 5º ano

Uma menina de apenas 10 anos conquistou os internautas ao postar um vídeo em que aparece dançando com o pai na formatura do 5º ano. Maria Clara Moreira decidiu inovar na festa e, sem nenhuma timidez, dançou ao lado do pai uma lambada lançada em 1990 pelo cantor Beto Barbosa.

As imagens mostram que, além de desinibição, os dois mostram uma sintonia muito boa, já que o pai parece estar muito à vontade na apresentação. Apesar de ainda não se saber mais nada sobre a dupla, além do fato de serem pai e filha, pelo perfil da menina percebe-se que a família é do Nordeste, o que explica a influência da música de Beto Barbosa na escolha como tema.

A performance de Clarinha e do pai foi postada no Tik Tok da menina e acabou ganhando dezenas de compartilhamentos nas redes sociais até viralizar. Os dois dão um verdadeiro show ao se apresentarem diante da plateia composta por professores, coordenadores e pais de alunos da escola onde a menina estuda, com direito à coreografia ensaiada.

Nos comentários, os seguidores e - agora também fãs - de Clarinha deixaram vários elogios à afinidade de pai e filha. "Esse pai entregou tudo!!! Que memória linda que vai ficar pra sempre", disse uma. "Parabéns aos dois! Pé de valsa, que chama?!", perguntou outra. "Que lindo esse vídeo, que gingado dos dois. Imagina na festa de 15 anos", comentou uma terceira.

A dupla escolheu a música "Dance e Balance com BB", uma lembada cheia de gingado que fez grande sucesso no Brasil no início dos anos 90. Confira o vídeo: