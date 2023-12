Influenciadora vai a cabeleireiro italiano renomado, reprova resultado do corte e reação viraliza

A influenciadora Mari Maria viralizou nas redes sociais após cortar cabelo com um dos mais renomados profissionais italianos Rossano Ferretti e o resultado não agradar. A reação da influenciadora viralizou.

Rossano Ferretti já cortou os cabelos de Kate Middleton, da filha da Princesa de Gales, a Pipa, e da atriz norte-americana Jennifer Lawrence. O extenso currículo não fez com que Mari Maria gostasse do resultado. O corte surpreendeu negativamente a influenciadora brasileira e ela não conseguiu esconder a expressão de reprovação ao ver o cabelo finalizado.

No canal do YouTube, a maquiadora mostrou após sair do salão do profissional, todo o processo do corte e desabafou sobre o cabelo. "Ele falou que o cabelo tem que ser leve, que a brasileira tem o cabelo muito pesado, mas acho que a gente gosta de cabelo pesado. A gente gosta do cabelo uma manta, do cabelo cheio, um véu. Ele reduziu a camada do meu cabelo, ele tirou dentro do meu cabelo", declarou.

Compare o antes e o depois do cabelo da influenciadora Mari Maria. (reprodução Youtube e Redes Sociais)

Apesar de não estar acostumada com esse tipo de corte mais leve, em camadas, Mari tentou ponderar sobre o ocorrido. "Achei que o corte ficou bonito, mas não estou acostumada. Acho que as pessoas que me seguem também não estão acostumadas, é aquela coisa de tirar volume, não sei como o pessoal vai interpretar isso. É uma técnica italiana. Tenho que acostumar com esse cabelo ainda. É todo um processo. Tudo que vem é pra gente aprender alguma coisa nova", disse. O público também não curtiu muito o corte e se compadeceu com Mari Maria.