Candidatas LGBTQIA+ concorrem ao 'Rainha das Matas', em Soure, neste domingo, 19

Uma paródia do concurso Rainha das Rainhas do Carnaval com abordagem LGBTQIA+ e uma mensagem de conscientização ambiental. Assim é o Rainha das Matas, que acontecerá neste domingo, 19, no município de Soure, na ilha do Marajó, a partir das 14h. A versão marajoara terá cinco candidatas gays desfilando com “fantasias ecológicas” confeccionadas exclusivamente com materiais extraídos da floresta, como folhas e galhos.

A expectativa pelo concurso é grande. No ano passado, quando o Rainha das Matas começou como uma brincadeira entre amigos, ninguém esperava que 1 mil pessoas comparecessem para assistir. O evento aconteceu nas matas próximas à comunidade do Pedral às margens do antigo covão, resultante da extração de pedra e areia que acumula água da chuva e, por isso, é apelidado pelos moradores de ‘Piscinão de Ramos’, numa referência à piscina pública carioca.

Edenil Gonçalves, mais conhecido como Ágata Felina, que preside o Movimento LGBTQIA+ de Soure, recorda que a ideia do concurso de brincadeira surgiu quando um grupo de amigos foi até aquelas matas catar bacuri, mas não encontrou os frutos e voltou correndo para se proteger da chuva. “Quando encontrei as outras (amigas), estava com folhas de inajá nas costas imitando Rainha das Rainhas”, conta. O evento acabou contando com show musical e carro-som tocando a música oficial do RR, “Papaya”. Ágata se mantém na organização do evento junto com Rafael Craveiro.

Candidatas do Rainha das Matas Brunessa Tavares Eduarda Sabyna Carol Xhitara Avelar Sánchez Lyra Melissa

Edição 2023

A campeã de 2022 foi Lohanny Stefany, que, este ano, não concorre, mas vai desfilar com uma nova indumentária natural. Novas coroa e faixa estão sendo preparados para a ocasião pelos artesãos Rodrigo Soares e Luyd Cassiano, quando Lohanny vai repassar os objetos para a sucessora.

O Rainha das Matas 2023 tem cinco candidatas, que escolheram temas para as fantasias: Eduarda Sabyna, representante do Time Esportivo Juventude do Pedral, que vai desfilar o tema “Desmatamento Desflorestação”; Adria Savick, do Nosso Cantinho e Avest, com o tema “Poluição dos Rios”; Brunessa Tavares, do Entre Elas Produções e da Quadrilha Sensação Junina, com a “Poluição do Solo”; Carol Xhitara Avelar Sánchez, do Amor de um Romeiro, com o tema a “Poluição do Ar”; e Lyra Melissa, da Juventude na Roça, com as “Queimadas”

O concurso ganhou alguns patrocinadores e um coquetel de lançamento, no último dia 13. Três jurados especiais foram convidados, incluindo um jornalista famoso, uma celebridade marajoara e uma professora de turismo e eventos. Os nomes deles ainda estão sendo mantidos em sigilo. O cerimonial será realizado pelo jornalista Dário Pedrosa e pelo ativista LGBTQIA+ Thiago Waldemir.

O Rainha das Matas 2023 será aberto pelo grupo de mulheres da 3ª idade Alba Silva, que vai apresentar uma dança alusiva ao rio Paracauari, que divide os municípios de Soure e Salvaterra. Em seguida, a bióloga Elisângela Cassiano fará uma palestra sobre degradação do meio ambiente. Haverá um visual com placas contendo mensagens de conscientização ambiental e show da cantora Ticiane Silva, antes do desfile das candidatas, que começará às 16h. Ao final, as candidatas irão plantar no local mudas de árvores frutíferas e nativas da região.

A festa será animada, mas sem balões e fogos para não assustar os animais.