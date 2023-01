Paraense Symmy Larrat é convidada para Secretaria dos Direitos de pessoas LGBTQIA+

A paraense Symmy Larrat ocupará a chefia da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que inicia neste domingo (1º). Com informações do site Ponto de Pauta.

O anúncio foi feito pelo futuro ministro de Direitos Humanos, professor Silvio Almeida, para quem Symmy “agrega todos os predicados essenciais para o exercício desta histórica função: capacidade de gestão, ativismo e propensão ao diálogo, sem jamais abdicar da intransigente defesa dos direitos da população LGBTQIA+”.

Formada em Comunicação Social pela Universidade Federal do Pará (UFPA), Symmy é militante da causa LGBTQIA+ (acrônimo para lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer). Ela atuou na gestão nacional do movimento LGBTQIA+ no governo de Dilma Rousseff (PT) e na prefeitura de São Paulo, na gestão de Fernando Haddad (PT).

A Secretaria Nacional voltada à população LGBTQIA+ será composta pelo gabinete principal, conselho, diretoria e duas coordenações. O Ministério dos Direitos Humanos contará ainda com as secretarias Executiva, da Pessoa com Deficiência, da Criança e do Adolescente e dos Direitos Humanos.