Cancelado? Final de 'Dias Perfeitos' divide opiniões e Raphael Montes reage: 'Não sou horrível'

Estadão Conteúdo

Raphael Montes respondeu, em suas redes sociais, a comentários de usuários do X com relação ao final de Dias Perfeitos, seu livro que virou série da Globoplay. Nesta quarta-feira, 27, ele ironizou as críticas sobre sua escrita, apontada por internautas como "violenta".

"Eu sei o que andam dizendo por aí sobre mim. Vim dizer que não é verdade, não sou essa pessoa", começou, em tom irônico, o autor de obras como Uma Família Feliz e Bom Dia, Verônica, livros que foram adaptados para as telas. "Eu não vou mais escrever histórias de suspense, de crimes, vou escrever histórias edificantes, de autoestima. Agora eu vou ser um autor de autoajuda." "Eu juro que eu não sou uma pessoa horrorosa", completou, em tom de brincadeira.

As críticas ao escritor viralizaram após as pessoas falarem sobre o desfecho da vítima no livro - que será diferente na série que chega ao fim nesta quinta, 28, no Globoplay. "Uma pessoa que escreve um fim desse para uma mulher é um nojento", escreveu uma internauta.

Outros discordaram das críticas. "Estou com o Raphael Montes, porque imagina um autor de terror não poder escrever coisas aterrorizantes porque as pessoas ficam aterrorizadas." Alguns fãs do autor também relembraram o sucesso de Beleza Fatal, primeira novela da Max, com a vilã Lola, personagem de Camila Pitanga.

Palavras-chave

TV/SÉRIE/DIAS PERFEITOS/FINAL/RAPHAEL MONTES
