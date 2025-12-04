Canção 'Onze Janelas', de Claudio Wallace e Dênis Rodrigues, fala do amor nos rios da Amazônia

Na Amazônia, os rios cortam as paisagens e as paisagens se formam de gente, amor, saudade e de ... rios. Como se pode conferir na canção "Onze Janelas", com letra música de Claudio Wallace e Dênis Rodrigues, um pop rock com uma levada brega e letra que tem tudo a ver com o jeito de ser do paraense. A letra conta "a história de alguém que foi abandonado pelo amor de sua vida, mas que o tempo, sempre ele, curou as feridas ocasionadas por uma escolha errada, o que permitiu esse amor viver de novo". O single estreia nas plataformas digitais à zero hora desta sexta-feira (5) e um documentário sobre a música e a produção toda vai estar disponível no canal oficial do Youtube a partir de 12h30 deste dia 5 de dezembro.

Esse projeto musical é ousado. Claudio Claudio Wallace é bem conhecido por uma carreira artística sedimentada no rock, com 39 anos de estrada. Ele Wallace é idealizador e CEO do Projeto Rock Made Amazon, que divulga a produção musical de artistas e bandas da Amazônia Legal em dezenas de rádios e webradios do Brasil e também no exterior.

Já Dênis Rodrigues é compositor, poeta e mentor do grupo de carimbó Toró-Açú, do Quilombo do Abacatal, no município de Ananindeua, com uma obra fundamentada na vivência do povo negro. A canção "Onze Janelas" começou a nascer no porto do Quilombo do Abacatal. A letra a melodia foram maturadas pelos dois autores, até eles chegarem a um resultado que conciliasse a sonoridade do pop rock com a pegada do brega e da balada que costumam fazer o fundo musical para muitos encontros e também desencontros das cidades do Pará e da Amazônia como um todo.

"A gente começou a se falar com relação a essa música há cerca de um ano, e, então, nos encontramos por várias vezes no Quilombo do Abacatal. Eu pude assimilar o estilo de vida da comunidade e manter a música fiel aos acordes e estrofes iniciais desenvolvidas pelo Dênis", conta Claudio Wallace.

Esse processo inicial acabou gerando bastante material. Com isso, veio a ideia de se promover este lançamento diferenciado da música e o documentário produzido pela equipe do programa Rock Made in Amazon.

Assim, o documentário "Onze Janelas - Uma História de Amor na Amazônia" vai trazer uma entrevista com Dênis Rodrigues e Claudio Wallace. O audiovisual mostrará ao público o desenvolvimento da canção e contará a história do Quilombo do Abacatal. Na sequência, o público vai conferir a parte da produção da música em estúdio. "Ao lado dos músicos e produtores Gustavo Fleyva e Nataniel Saphir, a música ganhou vida. Foi escolhida uma levada pop rock, para dar leveza a canção e contar sua linda história de amor", destaca Claudio Wallace.