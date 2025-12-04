Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Rosalía anuncia show no Brasil em 2026; apresentação única será no Rio

Estadão Conteúdo

Mais um show internacional está confirmado no Brasil em 2026. Nesta quinta-feira, 4, a cantora espanhola Rosalía anunciou uma apresentação única no País com a turnê Lux.

O show será no Rio de Janeiro, na Farmasi Arena, no dia 10 de agosto.

A venda de ingressos começa em 10 de dezembro, às 10h, pela Ticketmaster.

Valores dos ingressos

Os valores dos ingressos para o show no Rio são os seguintes:

- Cadeira N3 - Inteira: R$ 540 | Meia: R$ 270; - Pista - Inteira: R$ 780 | Meia: R$ 390; - Camarote - Inteira: R$ 820 | Meia: R$ 410; - Cadeira N1 - Inteira: R$ 850 | Meia: R$ 425; - Gold Circle Direita - Inteira: R$ 860 | Meia: R$ 430; - Gold Circle Esquerda - Inteira: R$ 860 | Meia: R$ 430.

Novo álbum

Em novembro, a artista fez uma ação especial de lançamento de seu novo álbum, Lux, em um evento com fãs e convidados no Rio de Janeiro.

O momento ofereceu aos admiradores a oportunidade de escutar algumas músicas do disco ao lado de Rosalía.

Intimista, Lux aposta em uma ópera-pop feita com a Orquestra Sinfônica de Londres e se distancia muito do conceito de MOTOMAMI, disco que a colocou no centro do mainstream e se tornou o primeiro álbum de um artista espanhol a estrear em primeiro lugar no Spotify.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MÚSICA/ROSALÍA/SHOW
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ESQUENTA

Anitta lança EP inédito; feat com Viviane Batidão está disponível

Cantora lança o “Ensaios da Anitta”, dando início à temporada carnavalesca com seis faixas inéditas que misturam funk, tecnomelody, piseiro e pop. O projeto chega repleto de colaborações

04.12.25 21h01

SHOWS GRATUITOS

Portal da Amazônia vira palco de festival do brega paraense nesta sexta (5) e sábado (6)

Programação inclui Carabao, Rubi, Crocodilo, Super Pop, Banda Sayonara, AR-15, Wanderley Andrade e outros nomes da cena

04.12.25 11h00

CARNAVAL

Escolas de Samba Associadas (Esa) realiza pela 1ª vez os 'Minidesfiles'

Evento inédito celebra o Dia Nacional do Samba e apresenta prévia oficial do Carnaval 2026 na Aldeia Cabana.

03.12.25 10h17

ELA É DA CASA

Nirah grava audiovisual ‘Estrela em Casa’ em Belém

Projeto reúne grandes nomes do tecnomelody e marca uma nova fase artística de cantora paraense

03.12.25 10h12

MAIS LIDAS EM CULTURA

CARREIRA

Relembre os sucessos de Ruthetty, a rainha do brega, que faleceu nesta quarta (3)

A cantora foi encontrada morta em Belém. Ao longo da carreira, conquistou o público com diversos hits do tecnomelody e marcou gerações no brega paraense

03.12.25 20h09

PROGRAMAÇÃO

Mell Pinheiro grava ‘Roda de Brega Pai d’égua’ neste sábado (05), em Belém

O show promete uma imersão à cultura musical paraense

04.07.25 18h34

Novela Turca

Novela turca 'A Noiva de Istambul': conheça a história e saiba onde assistir

A dizi também é conhecida pelo nome original 'İstanbullu Gelin'

12.03.25 16h00

Novela Turca

Novela turca 'Sr. Errado': Conheça a história e saiba onde assistir

A dizi é estrelada por Can Yaman e Özge Gürel; saiba mais

11.03.25 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda