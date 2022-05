Campeões do Comida di Buteco 2022 serão conhecidos nesta terça-feira, 17

Nesta terça-feira, 17, acontece a premiação do Comida di Buteco 2022, no Hotel Princesa Louçã, a partir das 18h30. Dezoito botecos de Belém e Ananindeua participaram este ano do concurso, que busca estimular a circulação nos botecos e valorizar a gastronomia regional.

Este ano, o concurso teve como tema o “Buteco Vive”, numa referência aos bares que sobreviveram à pandemia pela Covid-19. Além da premiação de ‘Melhor Buteco’, haverá a premiação da melhor caipirinha, que vai contemplar três estabelecimentos concorrentes nessa categoria, e também a melhor calabresa, que vai ser voltada a mais três participantes dessa categoria.

Esta noite, os três melhores botecos receberão troféus e o primeiro colocado ainda vai representar o Pará na etapa nacional do concurso. Ainda, a Seara vai premiar em dinheiro os dois primeiros colocados com as melhores receitas elaboradas com a calabresa da marca. E a Reserva 51 também vai premiar o campeão da caipirinha perfeita.

Os campeões foram eleitos pelo voto do público e dos jurados do concurso, que avaliaram quatro critérios: petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida.

Na edição passada, o Eguatchê, do bairro da Marambaia, venceu em primeiro lugar com o petisco “Fritada de caranguejo com molho de buriti, farofa crocante e lâminas de macaxeira”. Em segundo lugar ficou o Clube do Espeto, e em terceiro, o Mercearia Gastrô.

“A competição ajuda a aquecer o mercado de bares na Região Metropolitana de Belém, principalmente após dois anos de restrições severas no setor por causa da pandemia da Covid-19”, diz Filipe Tosta, diretor de operações do Comida di Buteco.