Caetano Veloso e mãe de Paulo Gustavo cantam juntos

Um momento de pura emoção foi compartilhado nas redes sociais da irmã de Juliana Amaral, irmã do humorista Paulo Gustavo, falecido há um ano e dois meses em decorrência de complicações da covid. A produtora compartilhou com os seguidores no Instagram um encontro entre o cantor Caetano Veloso e sua mãe, Déa Lúcia, que inspirou o irmão a criar a personagem Dona Hermínia.

No vídeo, Déa aparece cantando "Bésame Mucho" com o ídolo da MPB. "Sonho!", escreveu na publicação. As cenas divulgadas por Juliana mostram Caetano tocando violão enquanto a mãe canta trechos da canção em espanhol.

A irmã de Paulo Gustavo ainda revelou uma curiosidade inusitada sobre o momento registrado. "Mamãe fez xixi na calça de tão nervosa (risos)", escreveu nos Stories.