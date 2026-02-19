Capa Jornal Amazônia
BTS: shows serão exibidos em cinemas brasileiros; saiba quando e como comprar ingressos

A pré-venda para conferir as exibições dos shows do BTS nos cinemas se inicia na próxima quarta-feira, 25.

Estadão Conteúdo
fonte

O anúncio foi feito no Twitter do produtor musical Benny Blanco e conta com a participação do grupo coreano BTS e o rapper Snoop Dogg (Richard Shotwell / Invision / AP (Arquivo))

Após pausa na carreira, o grupo sul-coreano BTS está de volta e dois de seus shows serão exibidos nos cinemas brasileiros. Cada uma das datas contará com uma performance distinta da outra.

Ambas as transmissões acontecem em sábados. A primeira delas, 11 de abril, terá reprodução do show em Goyang, na Coreia do Sul. Já na segunda, em 18 de abril, os armys poderão assistir à performance de Tóquio, no Japão.

A turnê Arirang, que divulga o novo disco do grupo de mesmo nome, passa pelo Brasil em outubro. Nos dias 28, 30 e 31, São Paulo recebe a banda, que ainda não tem local exato nem preços dos ingressos disponíveis.

Como comprar ingressos para assistir ao BTS nos cinemas

A pré-venda para conferir as exibições dos shows do BTS nos cinemas se inicia na próxima quarta-feira, 25. Conforme indicado no site, as entradas para ambas as datas estarão disponíveis no site e no app da Ingresso.com.

