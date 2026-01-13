Capa Jornal Amazônia
BTS confirma três shows no Brasil em 2026; saiba as datas e locais das apresentações

Esta será a primeira turnê do BTS pelo mundo desde 2019, quando o grupo percorreu diversas cidades com a “BTS World Tour Love Yourself: Speak Yourself”

Gabrielle Borges
fonte

O BTS é um dos maiores grupos de K-POP na atualidade (Big Hit Music/Divulgação)

Os ARMYs brasileiros já podem e têm motivos para comemorar: o BTS vai se apresentar no Brasil em 2026 e com três datas confirmadas. O grupo anunciou oficialmente as datas da turnê mundial e o país está na lista de cidades.

Os shows estão marcados para 28, 30 e 31 de outubro em São Paulo, mas o local ainda não foi divulgado. Fãs já se preparam para garantir ingressos assim que a venda começar.

Esta será a primeira turnê do BTS pelo mundo desde 2019, quando o grupo percorreu diversas cidades com a “BTS World Tour Love Yourself: Speak Yourself”.

Última passagem do grupo no Brasil foi em 2019 

A última vez que o BTS esteve no Brasil foi em 2019, durante a turnê “Love Yourself: Speak Yourself”. Na ocasião, o grupo realizou dois shows nos dias 25 e 26 de maio no Allianz Parque, em São Paulo, apresentações que depois foram transformadas em DVD oficial.

A nova turnê mundial do BTS começa em 9 de abril em Goyang, na Coreia do Sul, passa por Tóquio e segue para diversos países, incluindo Estados Unidos, Espanha, Reino Unido, França, Peru, Colômbia, Argentina, Chile e Tailândia.

O Brasil está confirmado na agenda, com apresentações em São Paulo em outubro de 2026.

Quem é o BTS? 

O BTS é um grupo sul-coreano de K-pop, formado em 2013 pelos integrantes RM, Jin, J-Hope, SUGA, Jimin, V e Jung Kook.

O septeto foi criado pela HYBE, antiga Big Hit Entertainment, na Coreia do Sul, e se tornou um dos maiores fenômenos da música mundial, conhecido por fãs apaixonados chamados ARMYs.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.

