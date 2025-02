Bruno Mazzeo e Lucio Mauro Filho trazem a comédia ‘Gostava Mais dos Pais’ para Belém em março

Os atores Lucio Mauro Filho e Bruno Mazzeo chegam ao Theatro da Paz, em Belém, com a peça cômica ‘Gostava Mais dos Pais' para uma curta temporada nos dias 14 e 15 de março, às 20h, e 16 de março, às 18h. O espetáculo, que já atraiu mais de 70 mil espectadores em cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Fortaleza, propõe uma reflexão sobre a passagem do tempo, a evolução do humor e a influência da herança paterna em suas trajetórias. Os ingressos para a apresentação estão à venda na bilheteria do teatro e pelo site da Ticket Fácil, com preços que variam entre R$ 64 e R$ 160. A peça será apresentada em três sessões, trazendo ao público paraense a oportunidade de conferir de perto essa comédia que mistura humor, memória e uma boa dose de reflexão sobre o tempo e as mudanças na sociedade.

Bruno Mazzeo, filho de Chico Anysio (1931-2012), e Lucio Mauro Filho, filho de Lucio Mauro (1927-2019), compartilham a experiência de crescer sob a sombra de dois dos maiores humoristas do Brasil. Em ‘Gostava Mais dos Pais’, os atores usam suas próprias histórias para abordar desafios profissionais, a busca por relevância na era digital e as transformações do humor diante das novas sensibilidades do público.

“Esse espetáculo é, antes de tudo, a celebração da grande amizade que nossos pais passaram para nós. Nossas trajetórias se entrelaçaram por conta própria, repetindo uma feliz parceria deles, mas do nosso jeito, no nosso tempo”, comenta Lucio Mauro Filho.

Já Mazzeo descreve que a peça é usada pelos artistas para falar sobre a passagem do tempo e a tentativa de entender os seus lugares nesse novo mundo. A ideia da peça surgiu antes da pandemia, quando Mazzeo e Lucio atuavam juntos no projeto ‘5x Comédia', que rodou o Brasil entre 2017 e 2019, incluindo apresentações lotadas no Theatro da Paz. O conceito ganhou forma sob direção de Debora Lamm, com texto assinado por Aloísio de Abreu e Rosana Ferrão.

Em cena, Bruno e Lucio interpretam cerca de dez personagens e versões deles mesmos, misturando autoficção e comédia para traçar um panorama de suas vidas e das transformações na sociedade.

A cultura do cancelamento, as fake news, o impacto da tecnologia e o envelhecimento do humor estão entre os temas abordados. “Uma das finalidades do humor é fazer as pessoas olharem para as coisas que estão acontecendo na sociedade sob outra perspectiva. E a nossa peça faz uma reflexão sobre a linha tênue que define os limites da comédia e a nossa responsabilidade de estar em sintonia com o nosso tempo. O humor também envelhece”, pondera Lucio Mauro Filho.

Bruno Mazzeo reforça a ideia: "Rir de si mesmo é humor esperto. Numa mistura de autoficção e personagens variados, falamos das nossas trajetórias, da crise da maturidade e da importância da amizade".

O título da peça faz referência a um episódio recorrente na vida dos atores: quando admiradores elogiam seus trabalhos, mas encerram o comentário com a frase "gostava mais do seu pai". Esse tipo de comparação dá tom a momentos divertidos do espetáculo.

Em uma das cenas, Bruno brinca com o fato de ser constantemente chamado de "filho do Chico Anysio" nas entrevistas, enquanto Lucio faz graça com a impossibilidade de escapar de seu sobrenome.

Entre legado e os desafios

A pressão para se manter relevante e conectado ao mundo moderno é um dos motes da peça. Em um dos momentos, os atores debatem se devem ou não postar um vídeo de dancinha no TikTok, e a partir disso desenrolam diversas situações cômicas e reflexivas sobre as mudanças na comunicação e no entretenimento.

“É uma reflexão também sobre o desejo de não remar contra a maré e ao mesmo tempo entender os novos tempos. Ou seja, nós não somos youtubers, nós não sabemos fazer um TikTok. Então, o que a gente faz? Será que ainda vai ter espaço para o que a gente sabe fazer?”, questiona Bruno Mazzeo.

Para Lucio Mauro filho, enxergar o novo foi a peça chave para a dupla. “E também buscar um equilíbrio entre a bagagem que acumulamos e o que podemos oferecer aos projetos, sempre mantendo as portas abertas para as novidades”, complementou o comediante.

A cenografia assinada por Daniela Thomas complementa o tom do espetáculo com um minimalismo sofisticado. Projeções em telão exibem imagens de arquivo, contextualizando passagens das histórias de Lucio e Bruno e reforçando o caráter memorialístico da obra. Já a iluminação fica por conta de Wagner Antônio, figurino de Marina Franco e trilha sonora de Plínio Profeta, compondo a atmosfera do espetáculo e contribuindo para a construção das cenas.

SERVIÇO

Bruno Mazzeo e Lucio Mauro Filho apresentam ‘Gostava Mais dos Pais’

Data: de 14 a 16 de março;

Horário: sexta e sábado, às 20h, e domingo, às 18;

Local: Theatro da Paz;

Os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do Theatro da Paz e pela Ticket Fácil.