Bruno Mazzeo revela que Chico Anysio não deixou herança: 'Ajudava todo mundo'

O humorista Bruno Mazzeo revelou no podcast Desculpa Alguma Coisa, de Tati Bernardi, que Chico Anysio não deixou herança para os filhos. "Mas também não deixou dívidas", completou, ao ser questionado pela apresentadora no episódio que foi ao ar na quarta, 5.

Mazzeo afirmou que o pai não era um homem de luxos - afora sua paixão por cavalos - e costumava ser generoso com quem lhe pedia ajuda. "Batia na casa dele um cara falando que trabalhou com ele na Rádio Nacional, que tava com um filho doente... ele fazia um cheque. Depois, ele mesmo falava ‘eu nunca trabalhei na Rádio Nacional’ (risos). Mas ele dava!"O humorista também contou que, após a morte de Chico, em 2012, descobriram um caderno do pai com uma lista de pessoas que ele ajudava. "Ele tinha um desprendimento com dinheiro."Bruno Mazzeo participou recentemente da série Fim, da Globoplay, criada por Fernanda Torres.