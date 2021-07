Bruna Marquezine reencontra Neymar após derrota para Argentina

Após o jogo em que o Brasil foi derrotado para Argentina, o jogador Neymar contou com mais uma suspresa nem tanto agrádavel. Bruna Marquezine apareceu de surpresa no local onde o jogador estava e deu de cara com ele acompanhado de outra mulher.

Segundo divulgado pela coluna do Léo Dias, a chegada inesperada da atriz causou o maior climão. Isso porque Gabriel David, que estava acompanhado também do jogador, é muito amigo de Enzo Celulari, ex-namorado dela. Além disso, a atriz não contava que encontraria Neymar acompanhado de outra mulher. Ela ficou cerca de meia hora no local e foi embora como se nada tivesse acontecido.