Bruna Magalhães canta novo single, “Romã” em show neste sábado, 23

A cantora e compositora paraense Bruna Magalhães volta ao público com sua marca artística, voz e violão, em show que vai realizar neste sábado, 23, às 20h na Casa Namata. Será o lançamento do seu novo single, "Romã". Segundo a artista, o trabalho “exala amor, sentimentos e musicalidade de alto nível”.

Para a cantora, o single representa um novo momento em sua carreira. “É um momento da minha carreira muito especial, consegui chegar a mais um trabalho inédito e autoral que me deixou muito contente com o resultado, só tenho a agradecer a todos que acreditaram e apoiaram esse projeto que agora é do mundo. O público vai amar essa novidade”, afirma a artista.

Bruna Magalhães começou na música de forma independente. Cantora e compositora paraense da Música Popular Brasileira contemporânea, a musicista traz nas suas canções histórias autobiográficas de forma intimista e com melodias cheias de personalidade, tendo referências da MPB, pop, folk e pop rock.

Atualmente em uma carreira em constante aumento de visibilidade, após chamar atenção de um público maior com o single “Fica Lá Com Ela”, a cantora retorna a Belém para lançar “Romã”. O nome da canção é um anagrama da palavra amor, a qual escrita de frente para trás, de trás para frente, a letra passa uma só mensagem: permitir, sentir e viver.

“Eu nunca comi romã, isso é uma curiosidade. Mas eu resolvi colocar essa palavra na letra, relacionando com a fruta, porque todas as vezes que eu falava sobre uma história que eu estava vivendo, para uma amiga minha do trabalho, eu falava: ‘amiga, eu estou vivendo um ROMÃ’”, comenta Bruna Magalhães.

A canção “Romã”, produzida por Sergio Fouad, é sobre a liberdade de demonstrar, dizer o que sente pela pessoa, sem ressalvas e se permitir sentir. É ainda sobre não tentar guardar aquele sentimento, demonstrar a paixão que te basta e que te faz ainda mais feliz.

"Quando o Rick Bonadio me convidou para produzir a Bruna, fiquei muito animado. Me identifiquei na hora com ela... parecia que nossa parceria já existia! As lindas composições e a liberdade que me deram para produzir, deixa o trabalho leve e lindo! Eu não quis escutar nenhuma referência, não queria me influenciar em nada, queria deixar fluir o que a música, as guias de voz e violão me passavam”, finaliza Sergio Fouad que, além de Bruna, já produziu Titãs, Roberta Campos, Céu, Jota Quest e Zeca Baleiro.

O single chega acompanhado de um delicado clipe, no qual Bruna comenta que ficou muito feliz com a total liberdade criativa que teve. “Sempre me interessei por fotografia e cinema. Na pandemia comprei uma câmera para aprender a fotografar como hobby e foi com ela que gravei todas as cenas do clipe”, conta a cantora que comemora a primeira vez que participou ativamente de todo o processo criativo de um clipe. Além do roteiro, ao lado de Danúzia Chaves, Bruna ficou responsável também pela edição e montagem do curta. A direção de fotografia também é dela ao lado de Júlia Tavaszi, que também atua no clipe.