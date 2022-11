Bruna Magalhães faz show de lançamento do álbum "Unilateral"

Com a maneira suave de falar de amor, a cantora paraense Bruna Magalhães apresenta ao público o show “Unilateral”, referente ao terceiro álbum da artista, lançado no último dia 11. Ela vai se apresentar no Teatro do Sesi, nesta quarta-feira (23), a partir das 20h.

Bruna apresenta a proposta de trazer ao seu público um show com banda completa oficializando o nascimento das 10 faixas presentes em seu mais novo trabalho. "As faixas apresentam diferentes momentos de uma história de amor, com arranjos dinâmicos e elementos minimalistas, vai ser uma noite encantadora” diz a cantora sobre o espetáculo.

O novo trabalho, lançado no último 10, pela gravadora Midas Music, possui arranjos com melodias que passeiam pelos estilos de MPB e Pop MPB, além de letras que demonstram sua visão do amor em diferentes situações da vida, que em algum momento foram ou se transformaram em algo unilateral, e assim Bruna traz reflexões, superações e histórias que geram plena identificação e conexão com seus ouvintes.

"O álbum ‘Unilateral’ apresenta a ideia de que em algum momento o amor em questão foi ou é unilateral, seja no início, meio ou fim de um relacionamento, por diversos motivos. No geral o álbum traz a seguinte reflexão: a forma de como um amor pode se transformar através do tempo e espaço é incerta, e a vida acontece nessa linha entre a certeza, incerteza e a mudança do que sentimos e pensamos.” Diz Bruna Magalhães.

No ano passado, Bruna fez uma parceria com o cantor Rubel com a música “No teu pescoço”. Os dois artistas se conheceram em 2018, quando Rubel se apresentou pela primeira vez em Belém. Na segunda apresentação, Bruna já foi convidada para fazer a abertura do show. A partir disso, os dois passaram ater contato mais estreito pelas redes sociais, mas Bruna disse que essa parceria ficou mais consolidada com a realização deste trabalho.

Em 2017, participou do show da cantora Tiê em Belém, uma de suas principais influências. Além de diversos shows e participações, foi backing vocal da Tiê no Lollapalooza Brasil, em 2018. Bruna fez uma participação especial no show do duo AnaVitória, em Belém. E está prestes a alcançar a marca de 7 milhões de streamings no Spotify e conta com mais de 80 mil ouvintes mensais na plataforma.

Bruna é cantora e compositora paraense da Música Popular Brasileira (MPB) contemporânea, trazendo em suas canções histórias autobiográficas de forma intimista e com melodias cheias de personalidade tendo referências da MPB, Pop, Folk e Pop Rock. Começou na música de forma independente e foi finalista do “MPB Festival Belém”.

Serviço:

Espetáculo “Unilaterial”

Data: dia 23 de novembro

Hora: a partir das 20h

Local: no Teatro do Sesi.

Ingressos: Bilheteria do Teatro do Sesi ou pelo Sympla