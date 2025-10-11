Bruna Griphao explica por que usou 'vestido horrível' no casamento de Lexa
Em stories no Instagram, a atriz comentou sobre o que chamou de "polêmicas" após "fotos que saíram na imprensa" em que seu vestido não estaria adequado
Bruna Griphao se pronunciou após receber críticas por conta do vestido que usou no casamento da cantora Lexa, no qual foi madrinha, na última sexta-feira, 10. Em stories no Instagram, a atriz comentou sobre o que chamou de "polêmicas" após "fotos que saíram na imprensa" em que seu vestido não estaria adequado.
"Eu sei que o vestido está horrível, mas não era essa a proposta. Não aconteceu só comigo, mas com uma outra amiga minha. Atrasou tudo e a gente pegou o vestido só 10 minutos antes do casamento. Eu não tinha provado ainda e tinha 10 minutos para chegar", relatou.
"Pensei em passar em casa e botar qualquer outro vestido azul daquele tom. Só que ou eu passava em casa e não passava a vergonha, mas c*** a cerimônia da minha amiga, ou eu ia daquele jeito, c*** comigo e não com a cerimônia", continuou Griphao.
"Fui três vezes experimentar esse vestido. Eu confiei que ele ia ficar minimamente igual à proposta. Para vocês terem noção, meu vestido estava todo descosturado atrás. Alguém teve que dar ponto na festa. Quase peguei outro vestido para curtir. Passei vergonha."
Segundo a atriz, uma amiga teria dito, para lhe animar: "Não é para você ficar triste com isso, porque hoje não é sobre você". Bruna buscou encarar a situação com um olhar positivo: "A gente foi celebrar a união de duas pessoas que a gente ama. Um dia a gente vai rir, velhos e cheios de rugas."
