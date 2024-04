Bring Me The Horizon anuncia show único no Brasil; confira a data e valor do ingresso

A banda Bring Me The Horizon anunciou, nesta quinta-feira (25/ 4), sua apresentação única no Brasil no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 30 de novembro deste ano. O show, que faz parte do projeto "Post Human", traz participações de outros grupos de heavy metal que tocarão antes deles no estádio: o quinteto Motionless In White, os canadenses do Spirit Box e os americanos da The Plot In You.

Quanto custam os ingressos e quando começam as vendas

Os ingressos ficam disponíveis para a venda na próxima terça-feira, 30 de abril, às 12h (horário de Brasília), através do site Eventim e na bilheteria oficial no Allianz Parque. Os valores partem de R$ 250, na cadeira superior e custam R$ 390, na pista, R$ 490, na cadeira inferior, e R$ 790 na Pista Premium.

VEJA MAIS

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)