Briga entre peoas teve que ser separada pela produção em A Fazenda 17

Mais uma briga foi registrada em A Fazenda 17. Na noite de quinta-feira, 30, Martina Sanzi e Tàmires Assîs protagonizaram uma nova discussão acalorada, que precisou da intervenção da produção do reality show.

Durante o bate-boca, Tàmires desafiou a rival a voltar de uma Roça. Martina, então, retrucou: "Ganha a Fazendeira e me bota na Roça. Sua inútil". A troca de ofensas rapidamente se transformou em gritaria dentro da sede.

Os ânimos se exaltaram, e as duas ficaram frente a frente. A manauara acusou Martina de ter cuspido nela. "Agora eu cuspi!", respondeu a influenciadora repetidas vezes.

Enquanto Tàmires perseguia a rival pela casa, Martina pediu a intervenção da produção. Pouco depois, um ninja do programa entrou na sede para conter a confusão e retirou a manauara do ambiente.