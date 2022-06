Box de banheiro explode e fere Maraisa

Maraisa ao tomar banho, após um show, no último sábado (18), o box do banheiro que estava estourou, espalhando cacos de vidro pelo espaço e causando um pequeno corte em seu pulso.

“No sábado, eu passei um sustinho. Gostaria de agradecer a descrição dos fãs que não vazaram os vídeos. Eu fui tomar banho depois do show e o box do banheiro estourou em mim”, disse a sertaneja em vídeo publicada no Instagram SertanBrasil.

A cantora também afirmou que precisou de atendimento do corpo de bombeiros ao sofrer um pequeno corte no pulso. No entanto, no fim, tudo foi apenas um susto. Maiara & Maraisa se apresentaram em Jaboticabal, no interior de SP no dia do acidente. As duas seguem na estrada para realizar os shows de São João.