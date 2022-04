Maraisa revela que está há um ano sem transar: 'Bem devagar'

Maraisa, irmã de Maiara, deu entrevista ao Metrópoles e falou um pouco da sua vida íntima. “Eu estou bem devagar mesmo. Eu acho que namoro me atrapalha no processo criativo. Aí eu tô lá em casa e o cara vai e fala: ‘Vamos jantar’. Quando naquele momento eu só queria estar ali ouvindo a música, recebendo um compositor, me incomoda. Quando terminei, fiz porque estava tomando meu tempo demais, foi um tempo antes do Patroas”, contou a sertaneja.

Mas ela acrescenta que este ainda não é o seu maior período de "seca", já que passou por um jejum de sexo de 3 anos. “Eu tinha uns 24 anos, estava compondo. Não queria que isso voltasse, mas aconteceu de novo”, afirmou Maraísa.