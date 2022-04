Grávida? Após show, fãs dizem que Maiara espera um filho de Fernando Zor; vídeo

Mais um capítulo do romance de Maiara, da dupla com Maraisa, e Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, acaba de ser escrito. Após reatar com o sertanejo, viralizou na web um vídeo em que a cantora aparece em um show recente e os fãs apontam que ela está com uma “barriguinha protuberante”. Isso foi suficiente para ser levantada a teoria de que Maiara está grávida.

Com a grande repercussão, a assessoria da cantora se manifestou e negou que ela esteja esperando um filho. Mas, ainda assim, os internautas continuam afirmando que irá nascer um novo bebê no mundo sertanejo brevemente. Confira o vídeo que gerou todas as especulações:

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)