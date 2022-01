Fernando Zor diz que energia negativa atrapalhou o relacionamento com Maiara

Fernando Zor interagiu com os seguidores na rede social e falou sobre o fim do relacionamento com Maiara, dupla com Maraisa. Ele disse que a energia negativa foi grande e, por isso, o casal não deu certo. "Quando brincamos com os sentimentos de uma pessoa que ama de verdade, só damos valor quando perdemos”, disse Zor.

“Aqui ninguém brincou com os sentimentos de ninguém, pelo contrário, tudo que a gente viveu foi muito especial e deu muito certo! Mas infelizmente a maldade e a energia negativa foi grande demais, a corda não suportou! Mas o mais importante disso tudo, é pôr a cabeça no travesseiro e ter a consciência limpa, é olhar para trás e ver o quanto foi especial tudo que a gente viveu juntos. Por favor, parem de causar mais dor”, escreveu discordando do pensamento de uma seguidora.