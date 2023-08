Boletim escolar de MC Melody surpreende internautas; veja as notas

Estudante do 2º ano do Ensino Médio, MC Melody parece ser tão aplicada aos estudos quanto à carreira. A cantora, de 16 anos, teve o boletim escolar vazado na web e divulgado pelo jornalista Leo Dias. As notas, com o resultado dos dois primeiros bimestres e o número de faltas, surpreenderam os internautas.

Segundo o boletim divulgado, Gabriela de Abreu, nome de batismo de Melody, tirou nota 10 em disciplinas como Literatura e português, Artes, História, Filosofia, Teatral, Mundo dos Negócios e Física na estrutura do universo. Ela também é uma ótima aluna de Inglês, Matemática e Sociologia. Em matemática, Melody ficou com nota 8,5 no primeiro semestre e 7 no segundo. A menor nota da cantora é 6 (em Biologia).

O número de faltas também chama atenção. Melody é uma aluna assídua nas aulas. A única grande falta é em Português e Literatura, totalizando 10. Confira as notas:

Confira as notas de MC Melody na escola (Foto Instagram @melody3oficial)

VEJA MAIS