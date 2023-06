Melody é acusada de plágio por MC Thammy em versão de 'Kiss Kiss' com Naldo; compare

Poucos dias após o lançamento da nova versão do hit 'Kiss Kiss', de Chris Brown, a cantora Melody está enfrentando acusações de plágio da MC Thammy. Ambas produziram um sample do artista, mas MC Thammy afirma que a loira copiou, em “Love, Love”, a letra da canção lançada antes por Thammy. “Ela [Melody] não mudou nem o ritmo, a letra idêntica”. A comparação entre as duas músicas gerou polêmica nas redes sociais.

Ao contrário do que aconteceu com "Assalto Perigoso", versão do hit "Positions", de Ariana Grande, desta vez Melody e Naldo pediram autorização ao artista americano, cujo nome aparece nos créditos da música nas plataformas de áudio. "Interpretada por Matheus Alves, Melody, Naldo Benny. Composta por Christopher Maurice Brown", diz os créditos de "Love, Love".

Mas nas redes sociais, há quem compare até as coreografias. "Usar sample é bem diferente de copiar. Vários artistas internacionais usam sample de música. Melody copiou a base inteira de Thammy SIM. Agora como é artista daqui [Recife] vcs dizem que a dela é ruim ou que ela tá fazendo tempestade em copo d'água", disse uma internauta.

A versão de Tammy foi lançada há dois meses, enquanto a da Melody tem três dias. "Até o coração que Thammy faz ela copiou. Só não ver quem não quer! E é copiar mesmo. Muita coincidência o tempo de lançamento curto e todos esses detalhes".

Assista aos vídeos:

Gabi Saiury e MC Thammy - Tu Vai me Ver no Paredão (Love Funk)

Love, Love - Melody, Naldo Benny feat Matheus Alves