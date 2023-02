Escola de Samba Bole-Bole defende a cultura popular do bairro do Guamá no Carnaval

A Associação Carnavalesca Bole Bole foi eleita campeã do 1º Grupo das Escolas de Samba do Carnaval 2023, em Belém. Homenageando Ronaldo Silva, cantor, compositor e um dos fundadores do Arraial do Pavulagem, a escola levou a cultura popular do bairro do Guamá para a avenida. Com 39 anos de existência, a Bole Bole tem um legado na cultura do estado.

O professor Herivelto Martins e Silva, diretor da escola e também é autor do samba-enredo de 2023: “Ronaldo Silva - Universo Cantador na Folia do Carnaval”. Ele resgatou a história da escola que foi fundada em 1984 por amigos músicos e universitários. "Queriam oportunizar melhor qualidade de vida para outros jovens, crianças e adultos guamaenses que não tinham acesso à cultura e outras vivências no mundo da arte. Essa ideia pegou força, conseguindo vários adeptos e hoje a Bole-Bole é muito querida no bairro do Guamá e por muita gente fora dele", disse.

VEJA MAIS

"A 'Bole-Bole' começou como Bloco Carnavalesco e depois se transformou em Escola de Samba, sendo que, nessa trajetória, já conquistou 11 títulos, sendo quatro no grupo especial das Escolas de Samba… Sem contar que de vez em quando os temas que abordamos em nossos enredos falam de nossa própria raiz cultural, portanto, sabemos da nossa importância dentro da comunidade guamaense, principalmente na questão sociocultural", completou.

Veja o samba-enredo da Bole-Bole no Carnaval 2023

Questionado sobre o caráter sociocultural que a escola possui, "Vetinho" - como também é conhecido -, declarou que a quadra está para além das atividades do carnaval, tem um papel social e se integra ao calendário da comunidade. "Como a quadra da Bole-Bole é um dos poucos espaços culturais do imenso bairro do Guamá, concentra algumas atividades culturais como concursos de boi-bumbá, quadrilhas roceiras, aniversários de centros comunitários, festas de colégios do bairro, entre outros eventos", pontuou

O Carnaval é uma das forças do bairro do Guamá, diz o diretor, porque quando a quadra carnavalesca passa, o trabalho do ano seguinte já se inicia. "Acaba um carnaval, começa outro. Um ano é pouco tempo para esse tipo de trabalho, então, pensamos em outras possibilidades de enredo mesmo durante a execução do atual, ou seja, depois dessa vitória desse ano, já estamos cuidando dos passos seguintes para o próximo carnaval", arguiu.

Vetinho conta orgulhoso que levaram mais de mil pessoas para a avenida, no último desfile. Mas a preocupação com a segurança é prioridade e, mesmo que mais pessoas desejem participar, há um limite máximo e precisa se engajar. "Nunca ultrapassamos 1.300 brincantes para não corrermos riscos desnecessários. Assim, quem não começar a ensaiar em dezembro, não ganhará vaga para o desfile", ponderou.

O carnavalesco deseja que a cultura paraense seja valorizada e abraçada, disse em sua mensagem que o carnaval e seus artifícios auxiliam na quebra de barreiras e na superação de preconceitos.

"O sentimento que temos é que, aos poucos, vamos quebrando as barreiras do preconceito contra a má fama erroneamente construída ao longo de décadas contra o bairro do Guamá. Sabemos que existe a violência e outras mazelas decorrentes da pobreza e da miséria provocada pela carência de políticas públicas para os bairros periféricos de Belém. [MAS] A força cultural do bairro, externada pelo Bole-Bole, vem minimizando essa crença e fortalecendo a autoestima do nosso povo que canta e dança com muito vigor na avenida, como respostas de resistência e confiança em dias melhores. Viva o Carnaval! viva a Cultura Popular!", finalizou.