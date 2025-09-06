Boêmios da Vila Famosa apresenta samba-enredo sobre Santo Antônio neste sábado (6)

A Boêmios da Vila Famosa promove neste sábado (6), às 20h, a festa de lançamento do samba-enredo “Folia para Antônio, o santo milagroso”, que será o tema da escola no Carnaval 2026. O evento será realizado na quadra da agremiação, na rua Dois de Dezembro, 1371, no distrito de Icoaraci, em Belém.

Inspirado na religiosidade popular, o enredo foi criado pelo carnavalesco Lucas Belo e propõe uma celebração ao santo conhecido por unir fé e festa. “No enredo, uma imagem de Santo Antônio aparece na Vila Famosa e ganha fama de milagrosa. Romarias se formam em busca de graças, mas pelo caminho se encontram com foliões. Assim, a fé se mistura à festa em uma grande manifestação de alegria”, explica.

O desfile de 2026 será pautado por leveza e descontração.

“Não vamos narrar a vida do santo, mas retratar a forma festiva que encontramos para nos relacionarmos com o sagrado. Santo Antônio será o o anfitrião dessa grande folia”, afirma.

A escolha do tema também está ligada a uma história familiar da direção da escola. “Depois da perda de um filho, ela pediu a graça de ser mãe. Fomos atendidos, e desde então, há 20 anos, realizamos em nossa casa uma festividade em homenagem ao santo, sempre com muita fartura e alegria. O enredo nasceu dessa história de fé e gratidão”, relata o presidente Arlindo Júnior, sobre uma promessa feita por sua esposa a Santo Antônio.

O samba que será apresentado na festa é assinado por Diego Nicolau, compositor do Rio de Janeiro que estreia compondo para uma escola do Norte.

“Este ano estamos trazendo um samba alegre, fácil de cantar, com refrão marcante e variações rítmicas que vão garantir mais harmonia e evolução ao desfile”, destaca.

Considerado um dos santos mais populares do país, Santo Antônio é celebrado em 13 de junho com missas, simpatias, procissões e festas juninas. Em diferentes regiões, é associado à proteção das famílias e à realização de milagres, além de ser chamado de “santo casamenteiro”.

A festa deste sábado marca o início da temporada de preparação da escola. “Esperamos uma noite alegre, com música, dança, surpresas e muita participação da comunidade. O samba é a grande atração e queremos que seja recebido com entusiasmo para começarmos a temporada carnavalesca com o pé direito”, conclui o carnavalesco.

Serviço - Lançamento do samba-enredo “Folia para Antônio, o santo milagroso”

📅 Data: sábado, 6 de setembro de 2025

⏰ Horário: 20h

📍 Local: Quadra da Boêmios da Vila Famosa – rua Dois de Dezembro, 1371, Icoaraci