O Liberal chevron right Belém chevron right

Sorteio define ordem dos desfiles das escolas de samba de Belém para o Carnaval 2026

Os desfiles das escolas de samba do grupo especial ocorrerão nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2026

Bruna Lima
fonte

As datas do grupo especial das escolas de samba de Belém já estão definidas (Tarso Sarraf / O Liberal)

A preparação para o Carnaval de Belém 2026 começou oficialmente neste fim de semana. No sábado (16), a quadra da Escola de Samba Bole Bole, no bairro do Guamá, foi palco do tradicional sorteio que definiu a ordem dos desfiles das escolas do grupo especial. O evento foi promovido pela liga Escolas de Samba Associadas (ESA) e reuniu dirigentes, integrantes das agremiações e apaixonados pelo carnaval da capital paraense.

Considerado um dos momentos mais aguardados pelos representantes das escolas, o sorteio é fundamental para o planejamento das agremiações. Segundo Fernando Guga, presidente da ESA, o evento marca simbolicamente o início da temporada de carnaval do próximo ano.

"Ontem fizemos o sorteio que define a ordem do desfile para 2026. Reunimos dirigentes, comunidades. Foi uma festa, com roda de samba. Esse momento é sempre muito aguardado, porque as escolas precisam saber o dia e a hora em que vão desfilar para montar suas estratégias. É algo muito importante", destacou o presidente.

Os desfiles das escolas de samba do grupo especial ocorrerão nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2026, com quatro agremiações se apresentando em cada noite. Confira a ordem oficial:

Dia 27 de fevereiro (sexta-feira):

Xodoó da Nega

Embaixada

Acadêmicos

Bole Bole

Dia 28 de fevereiro (sábado):

Matinha

Boêmios

Quem São Eles

Deixa Falar

O evento deste sábado também contou com apresentações musicais e reforçou o clima de celebração entre as escolas, que já começam a organizar seus enredos, fantasias e alegorias para a grande festa popular do próximo ano.

