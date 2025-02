Bloco Pato de Máscara pauta inclusão e o combate ao trabalho infantil neste domingo (23)

Pelo terceiro ano consecutivo, o Bloco Pato de Máscara participa do Carnaval de Belém, com a participação dos Bonecos Cabeçudos de São Caetano de Odivelas e da Associação Vaca Velha. O Bloco sai às ruas neste domingo (23), a partir das 9h, com animação dos cantores Adilson Alcântara, Alba Mariah e Pedrinho Callado.

A programação inicia com a concentração dos brincantes na Praça Waldemar Henrique, atrás do prédio da Companhia Docas do Pará (CDP), e segue pela Boulevard Castilho França, passando pelo Mercado do Ver-o-Peso, em direção à Praça Dom Pedro II.

(Crédito: Nahaine Serrão)

O Pato de Máscara é organizado por Vanilza Malcher, amiga do saudoso Epaminondas Gustavo, e o Bloco presta uma homenagem ao inesquecível artista, humorista, compositor e ator. A iniciativa também tem uma causa social: o combate ao trabalho infantil, principalmente voltado para as crianças que atuam na cadeia produtiva do açaí.

Vanilza Malcher afirma que a expectativa para o Bloco Pato de Máscara este ano é a melhor possível. “As pessoas estão manifestando seu apoio, a iniciativa do Bloco de trazer o tema do combate ao trabalho infantil, isso nos anima muito. Nós temos certeza que será um momento de muita alegria e de conscientização, acima de tudo, como é a proposta do bloco”.

O Bloco Pato de Máscara tem o apoio do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem do TRT-8. A gestora do Programa, desembargadora Maria Zuíla Dutra, ressalta que o bloco é muito especial porque reúne famílias inteiras – crianças, jovens, adultos e idosos - em uma festa inclusiva, contagiante e cheia de significados.

“Quem participa sente a energia vibrante, e quem apenas assiste não consegue ficar parado. O que torna o Bloco Pato de Máscara verdadeiramente grandioso é a sua missão social. Todo o valor arrecadado com a venda dos abadás é revertido para uma causa nobre. Em 2025, a meta é clara: combater o trabalho infantil. Cada abadá vendido representa um passo a mais na luta por um futuro melhor para crianças e adolescentes. Por tudo isso, prestigiar o Bloco Pato de Máscara é erguer a voz e declarar: 'Não ao Trabalho Infantil', e sim para escolas gratuitas de qualidade e em tempo integral para todas as crianças e adolescentes”, pontua a desembargadora Maria Zuíla Dutra.

Brincantes

Ivan Carlos Farias Sarmento, presidente da Associação Vaca Velha, de São Caetano de Odivelas, parabeniza a organização do bloco de carnaval. “Nós ficamos muito felizes em participar dessa programação porque é uma exaltação à cultura, com marchinhas de carnaval. Você vê a valorização da cultura popular, é um bloco da família, é um bloco da inclusão, é um bloco da cultura, por isso ficamos honrados em fazer parte dessa alegria que é o Pato de Máscara”, comemora.

A agente de saúde Marney Sampaio Soares participa todos os anos da folia. “O bloco é uma iniciativa maravilhosa, que nasceu de uma saudade. Com a partida do Cláudio [Rendeiro], perdemos o Epaminondas Gustavo [personagem criado e interpretado por ele], e inúmeras possibilidades, pois Epaminondas não era só um personagem, era o riso, a empatia, a inclusão, a solidariedade. A Dra. Vanilza é amiga e irmã de alma do Epaminondas, compartilhavam de sonhos, tinham planos, com a partida dele, a sensação era de que ele fora arrancado de nós, e com ele os sonhos, os planos, as possibilidades de continuar estendendo as mãos, combatendo injustiças, ao mesmo tempo que nos arrancava o riso. O Pato veio para homenagear e dar seguimento a esse legado que o homenageado nos deixou. Os stand-ups dele, era show, riso e solidariedade”, pontua Marney.

Parceiros

O Bloco Pato de Máscara conta com as parcerias da Comissão de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem do TRT da 8ª Região, Universidade da Amazônia-UNAMA, Prefeitura de Belém-Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Clínica de Trabalho Escravo da UFPA, Associação dos Advogados Trabalhistas-ATEP, FECOMÉRCIO-SESC/SENAC, Mirante Design, Associação dos Funcionários do Banpará e Prefeitura de São Caetano de Odivelas.