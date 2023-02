Bloco Pato de Máscara esquenta o pré-carnaval em Belém

Os artistas Adilson Alcântara, Alba Mariah e Pedrinho Callado serão as atrações do Bloco Pato de Máscara, neste domingo (5). A programação começa a partir das 9 horas da manhã com saída da praça Waldemar Henrique em direção à Praça Dom Pedro II. Durante o percurso, terá um encontro especial com o Boi de Máscaras da Associação Vaca Velha de São Caetano de Odivelas.

Para Pedrinho Callado, que assina o hino do bloco juntamente com Vanilza Malcher, a espera para domingo é o melhor possível. "Estamos criando um bloco para a cidade, para fazer a festa com alegria e satisfeitos de ver o povo brincando numa boa. E o bloco vem fazendo uma homenagem ao grande artista paraense, Epaminondas Gustavo. Queremos que o povo vá, participe, traga sua família e crianças, para fazer um Carnaval com a gente”, comemora.



O Núcleo Acessar da Universidade Rural da Amazônia também participa do Bloco de Pato de Máscara com os jovens atendidos pelo projeto Contando Histórias. "O Bloco Pato de Máscara é o Bloco mais animado, charmoso e inclusivo. Vamos todos nos divertir. Traga seu animal de estimação, sua criança e sua família", convida Vanilza Malcher.



O repertório é montado com as tradicionais marchinhas de carnaval, hino oficial do Bloco e entre outras canções que vãoi fazer a galera dançar.

Serviço:

Data: Neste domingo, 05

Hora: às 9h

Local: saída da praça Waldemar Henrique em direção à Praça Dom Pedro II.