Pré-carnaval: Bloco 'Pato de Máscara' ganha as ruas do centro de Belém

O pré-carnaval de Belém ganhou neste domingo (5) um novo bloco pelas ruas da cidade, o "Pato de Máscara", que saiu da Praça Waldemar Henrique, por volta de 10h, em direção à Praça Dom Pedro I, na Cidade Velha. O bloco reuniu crianças, jovens e adultos e fez homenagem ao humorista paraense Epaminondas Gustavo, que morreu no ano passado em decorrência da covid-19.

Vanilza Malcher, criadora do bloco, diz que a iniciativa tem objetivo de reunir, neste período de pré-carnaval, um público diversificado, já que o principal propósito é promover a inclusão. Esse é o primeiro ano do bloco e a maior inspiração é o Galo da Madrugada, em Recife (PE).

"Nós organizamos esse momento como forma de celebrar a volta do carnaval, de promover diversão para diferentes grupos sociais e faixa etárias, ou seja, ser o mais inclusivo possível. É o primeiro ano que ele sai na rua e esperamos poder continuar com a iniciativa nos próximos anos", explica a organizadora.

O pato que simboliza o bloco acaba fazendo referência ao pato que o humorista Epaminondas Gustavo usava, mas também ao pato no tucupi, comida típica do Pará.

A goiana Célia Alves, que está passando alguns dias em Belém na casa de familiares, aproveitou a manhã do domingo para curtir a folia. Ela disse que é a primeira experiência carnavalesca na capital paraense. "Estou adorando esse clima festivo da cidade, me chamaram e eu vim, pois estou aqui a passeio na casa da minha filha e do meu genro", detalha a turista.

Dois momentos marcantes do bloco são a saída, na Praça Waldemar Henrique, e quando passou pela Praça do Relógio, onde ocorreu o encontro entre o Pato de Máscara e a Vaca Velha. A partir daí o comando da festa ficou por conta do grupo de Fanfarra de São Caetano de Odivelas.

A cantora Alba Mariah e os cantores Adilson Alcântara e Pedrinho Callado, além do Boi de Máscara de São Caetano de Odivelas da Associação Vaca Velha foram as atrações do bloco. O Bloco tem um Hino com a composição de Vanilza Malcher e Pedrinho Callado, e a interpretação de Adilson Alcântara, Pedrinho Callado, Rebeca Lindsay e Alba Mariah. O desenho artístico do mascote foi uma produção de Carlos Nyalles.