Bloco Minhocão abre o pré-carnaval do município Tucuruí, neste domingo (02/02)

Durante três dias, todos os anos, o tradicional Bloco Minhocão é responsável por fazer o pré-carnaval da cidade de Tucuruí, no Sudeste do Pará e, neste ano, não será diferente. O primeiro grito de carnaval do município será neste domingo, 2, a partir das 17h.

O bloco, que começou há 25 anos como uma brincadeira entre os feirantes e se tornou um evento importante para a região da cidade, vai agitar os quatro finais de semana de fevereiro, sempre com saída da Avenida Sete de Setembro, no bairro da Cohab, com percurso até as Escadarias de Santo Antônio. Toda a programação é gratuita, guiada pela grande alegoria em forma de minhoca, que conduz os milhares de foliões rumo à diversão.

Neste domingo, 2, a folia fica por conta do grupo Mizerê e da cantora Vanessa Cantão & Banda. Já no dia 9, quem vai comandar a festa é Benny Pérola Negra e a Banda New Groove. No dia 16, o show é da Caferana - O Sucesso Continua, e bandas locais. E para encerrar o pré-carnaval com chave de ouro, Francy Ribeiro e Banda Lamazon prometem animar os brincantes no dia 23.

"Mais do que um evento festivo, o Bloco Minhocão se consolidou como uma importante expressão cultural e social da cidade. A celebração não apenas valoriza a identidade carnavalesca local, mas também movimenta a economia, impulsionando o comércio, o turismo e o setor de entretenimento.

Com expectativa de atrair milhares de foliões, o evento reafirma seu papel na preservação da cultura popular, fortalecendo o sentimento de pertencimento e promovendo um ambiente de lazer e diversão para todas as idades", explicou o prefeito de Tucuruí, Alexandre Siqueira.

"O Minhocão é a abertura do carnaval promovido pela Prefeitura de Tucuruí, podemos dizer que é uma espécie de "aperitivo" para a grande festa que será realizada entre os dias 28/02 e 04/03, com atrações locais e nacionais, entre elas, a cantora Simone Mendes. Teremos trio elétrico na rua e muita festa. Estamos ansiosos e convidamos a todos para participar da nossa folia. Tenho certeza que quem vier não vai se arrepender e será muito bem vindo. Por isso, fiquem de olho nas nossas redes sociais, porquê vamos divulgar toda a nossa programação por lá. Arrumem as malas e venham", disse o secretário de Cultura de Tucuruí, Jean Ribeiro.



Serviço

Bloco Minhocão:

Dias: 2, 9, 16 e 23 de fevereiro - às 17h

Saída: Avenida Sete de Setembro - até às Escadarias de Santo Antônio.

Inf: @prefeituratucurui (Instagram)