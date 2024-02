Tradicional Bloco Minhocão sai às ruas de Tucuruí neste domingo (4)

O quarto arrastão do tradicional Bloco Minhocão sairá às ruas de Tucuruí na tarde deste domingo (4). O evento, que colocou mais de 30 mil foliões nos últimos três finais de semana, terá como principal atração a banda Caferana.

A manifestação cultural segue até o último domingo que antecede o Carnaval de Tucuruí, com um circuito que inicia na Avenida Sete de Setembro (em frente ao Ginásio Poliesportivo), às 17h, e segue até às Escadarias da Santo Antônio.

O bloco, que é caracterizado por um carro alegórico em forma de minhoca, tem 25 anos de existência, sendo considerado importante para a valorização cultural na cidade.

"O bloco vai além da cultura, porquê ele também aquece a economia da nossa cidade, por meio dos vendedores ambulantes, vendedores de roupa, salões beleza. Ou seja, todo mundo sai ganhando", explicou o Secretário de Cultura do Município, Jean Ribeiro.

O Bloco é um esquenta para o tradicional carnaval de Tucuruí, um dos maiores do estado do Pará. Este ano, a grande festa começa no dia 10 de fevereiro e segue até o dia 14/02, com atrações nacionais, entre eles: Babado Novo, Natan, Murilo Huff, Araketu, e É o Tchan. Além disso, também está confirmado o desfile das Escolas de Samba da cidade.

Serviço:

4º domingo do Minhocão

Data: 04 de fevereiro de 2024

Local: Tucuruí-PA

Circuito: Av. Sete de Setembro (em frente ao Ginásio Poliesportivo) até as Escadarias da Santo Antônio.

Horário: a partir das 17 horas