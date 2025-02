Bloco 'Laurso' esquenta os finais de semana até o Carnaval em Viseu, no distrito de Fernandes Belo

Tradição centenária do distrito de Fernando Belo, no município paraense de Viseu, o bloco carnavalesco Laurso reúne foliões vestidos com fantasias feitas de sacos e máscaras. Bichos, como cavalo, boi, coelho e urso, são algumas das vestimentas utilizadas no bloco e cada um desses bichos tem seu “caçador”, que são os principais responsáveis pela brincadeira da folia carnavalesca.

Laurso

As apresentações, que já iniciaram, prosseguem durante todos os finais de semana até a terça-feira de carnaval. O evento tem o apoio da Lei Aldir Blanc e os arrastões, a cada ano, tem recebido cada vez mais participantes, até de outros municípios vizinhos e de Belém, atraídos pelas encenações da cultura local.

De acordo com o secretário de cultura do município de Viseu, Adenilton Monteiro, para este ano são esperados cerca de 30 mil brincantes para o carnaval. “O evento é gratuito e resgata curiosidades do século XIX e a chegada dos nordestinos na comunidade de Fernandes Belo, a cerca de 40 km do centro da cidade”, explica.

O nome "Laurso" significa urso de Carnaval e, além de dar o nome do festejo, faz referência a uma antiga lenda conhecida no município, que diz que os animais saíam da floresta para pular Carnaval seguindo o som dos tambores dos foliões. Segundo a lenda, cansados da vida monótona e silenciosa da floresta, os animais saíram em direção aos barulhos intensos de tambor, descendo a Serra do Piriá. Depois, os bichos se misturaram aos foliões e aproveitaram a festa que era ouvida no meio da mata. "É assim que os foliões, caracterizados de Laurso, saem pelas ruas arrastando amantes e simpatizantes da festa em nosso município", diz Adenilton.

Outra curiosidade, é que as fantasias utilizadas no cortejo são confeccionadas pelos próprios brincantes, que utilizam a sua criatividade e as plantas nativas da região para finalizar as vestimentas. "O bloco Laurso tem atravessado gerações há mais de um século de existência e uma de suas características marcantes é criar entre seus simpatizantes um ato de sociabilidade, criatividade, alegria, lenda, história e humor", ressalta o secretário.