Bloco Kids abre programação infantil do CarnaBelém 2026 na Aldeia Amazônica

O CarnaBelém 2026 terá um momento especial dedicado ao público infantil com o Bloco Kids. A folia para as crianças acontece no próximo domingo (15), a partir das 8h, no Circuito da Pedreira, na Aldeia Amazônica, em Belém, garantindo um ambiente pensado exclusivamente para esse público.

O evento reunirá famílias para uma manhã marcada por música, animação e fantasias. Quem comandará a festa será a banda Balada Kids, que promete um repertório preparado especialmente para a garotada.

Como surgiu a Balada Kids

O grupo Balada Kids surgiu de forma inesperada em 2018. Segundo o cantor Guto Risuenho, a banda nasceu após um convite para animar a festa de aniversário de uma criança.

“A cliente pediu um repertório infantil para comemorar o aniversário de um ano da filha dela. Nós montamos o repertório e o show deu tão certo que decidimos criar a banda”, relembrou Guto Risuenho sobre a origem do projeto.

Composição e repertório

Atualmente, a Balada Kids é formada por Guto Risuenho e Maitê Risuenho nos vocais, além da cantora Carol Accioly, de 13 anos. Desde a criação, o projeto já lançou nove álbuns autorais e se consolidou como referência local em entretenimento musical infantil.

No CarnaBelém, a banda se apresentará em um minitrio e fará um percurso pela Aldeia Amazônica com as crianças. O show deve mesclar canções próprias com clássicos conhecidos do público infantil.

“Vamos mesclar nosso repertório autoral com músicas da Xuxa, do Balão Mágico e do Trem da Alegria. Também vamos cantar marchinhas de carnaval, carimbó, brega e frevo. Vai ser um repertório bem aberto”, adiantou Guto Risuenho.

Mensagens e interatividade

A proposta do projeto inclui elementos educativos, trazendo mensagens de respeito e inclusão social. As músicas abordam temas como combate à discriminação racial e valorização das diferenças.

Além das canções e coreografias interativas, personagens da “turminha do Balada Kids” também participarão do evento. O leão, o unicórnio e o jacaré estarão presentes para interagir com o público durante a programação.

Expectativa para a folia

A expectativa para a apresentação é alta. A banda promete um clima de Carnaval tradicional, com marchinhas e ritmos variados.

“Vamos fazer um Carnaval raiz, com axé, frevo e clássicos das músicas infantis. A gente espera que as crianças coloquem suas melhores fantasias, venham cheias de brilho e joguem muito confete e serpentina para o alto”, convidou o cantor Guto Risuenho.

Serviço

Evento: Bloco Kids do Carnaval do CarnaBelém 2026

Bloco Kids do Carnaval do CarnaBelém 2026 Hora: 8h

8h Local: Aldeia Amazônica