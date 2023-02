Bloco carnavalesco Unidos do Like volta às ruas de Belém após dois anos

O bloco carnavalesco Unidos do Like volta às ruas da capital paraense, após um hiato de dois anos. A sua sétima edição terá o tema: “O melhor do Brasil é…”. O evento será realizado no domingo (26), com a concentração marcada para às 16h no gastrobar Manga Jambu, localizado na rua Jerônimo Pimentel, com a Travessa Almirante Wandenkolk.

A festa se iniciará com DJs, além de artistas e bandas regionais. Com o tradicional cortejo, a folia de Momo será no bairro do Umarizal. O cantor Daniel Lima e a bateria da escola Deixa Falar irão tocar na travessa Almirante Wandekolk, indo pela rua Bernal do Couto, em seguida da Doca e rua Jerônimo Pimentel.