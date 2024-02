Beyoncé atinge 1° lugar na Billboard Hot 100 com ‘Texas Hold ’Em’

Beyoncé alcançou, nesta segunda-feira (26), o 1° lugar da Billboard Hot 100 com a nova música country "Texas Hold ‘Em", em menos de um mês desde o lançamento. Sem parar, a cantora desbancou Jack Harlow com a música 'Lovin On Me'. No último sábado (24), o single esteve em 1° lugar no Spotify Global Chat, com cerca de 6,622 milhões de streams no último dia de rastreamento. Essa é a primeira vez que a cantora afro-americana, de 42 anos, alcança o topo da contagem.

“Texas Hold ‘Em” foi lançado de surpresa junto com o single “16 Carriages”, no domingo (11/02), durante o intervalo do Super Bowl. Os lançamentos antecedem a chegada do mais novo álbum da cantora, “Act II”, lançado no dia 29 de março pela Parkwood Entertainment / Columbia Records.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)