Médica canta Beyoncé para tranquilizar paciente e momento viraliza na web; vídeo

Uma médica francesa viralizou nas redes sociais esta semana ao cantar para pacientes durante procedimentos médicos. Recentemente, Aïcha Ndoye emocionou a web com a música "Halo", da Beyoncé, para tranquilizar um de seus pacientes.

Em um gesto gentil, a médica segura as mãos do paciente enquanto canta uma das mais famosas músicas de Beyoncé. O homem deitado na maca está visivelmente tenso e relaxa com a voz angelical de Aïcha.

Aïcha Ndoye divide o amor entre duas profissões, a Medicina e a música. Além de cantar para seus pacientes, ela é membro do grupo musical "Les Soignantes" (Os Cuidadores), formado por profissionais de saúde. O grupo alcançou grande sucesso, inclusive participando do programa musical "France's Got Galent".

Nos comentários do vídeo viral, muitos brasileiros expressaram sua admiração pela médica. "Se estou na mesa de cirurgia e uma médica canta com essa voz linda dessas eu já acho que morri e essa é uma coralista do Orum", brincou um internauta. Outro comentou: "Que possamos ter cada vez mais médicos com a mesma empatia e compaixão por seus pacientes".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)