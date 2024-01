Menino de 2 anos viraliza ao cantar parabéns com bolo de areia

O pequeno Maxsuel Ferreira, de 2 anos, cantou parabéns com um bolo de areia, além dos docinhos que também foram feitos com os grãos. Ele comemorou o aniversário ao lado dos amigos no último sábado (13), em Barras, no Norte do Piauí.

A cena, que era para ficar apenas em família, foi publicada nas redes sociais, comovendo a todos que assistiram à felicidade do pequeno. A mãe do Suel, como é apelidado, disse que as crianças da vizinhança decidiram comemorar de alguma forma.

"Eu fiz fotos, vídeos, pra guardar de recordação. Eu não tinha como comprar [um bolo], mas ele teve a festinha dele, teve o bolinho dele. Ainda que não fosse de verdade", disse Maria Lucineide Ferreira em conversa ao G1.

Ela vive sozinha com o pequeno e mais dois filhos em uma casa de apenas um cômodo, sem banheiro. A renda da mãe vem do auxílio do governo federal. Antes disso, ela dava aulas de reforço antes de ter a filha mais nova.

O sonho eu tenho de dar uma casa para eles, as pessoas disseram que vão me ajudar, estamos esperando. Mas eu queria muito também uma cama, guarda-roupa, para guardar as coisinhas deles. Hoje eu tenho o berço da bebê e um colchão, muito velhinho. Mas queria que eles tivessem uma cama para dormir", contou a mãe.

Após o vídeo viralizar, Suel recebeu uma festa de aniversário de verdade. O projeto Mundo Colorido, no Piauí, recebeu vários comentários de pessoas do Brasil inteiro querendo ajudar a família.