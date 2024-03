Beyoncé anuncia lançamento do álbum 'Act II: Cowboy Carter' e diz que 'não é country'

Beyoncé pegou os fãs de surpresa nesta terça-feira (19) ao revelar a capa e a data de lançamento de seu novo álbum, intitulado "Act II: Cowboy Carter". O disco, que chega às plataformas digitais no dia 29 de março, promete ser uma continuação do aclamado "Renaissance", lançado em 2022.

Em um longo texto publicado em suas redes sociais, Beyoncé detalhou o processo criativo por trás do projeto, que levou cinco anos para ser finalizado. "Este álbum nasceu de uma experiência que tive anos atrás, onde não me senti acolhida... e ficou muito claro que não fui", escreveu. "Isso me inspirou a criar um álbum que fosse inclusivo e que celebrasse a diversidade."

Assim como na capa do "Renaissance", Beyoncé aparece em cima de um cavalo na capa do "Cowboy Carter". A imagem, que remete à cultura country, gerou especulações sobre o estilo musical do álbum. No entanto, a cantora tratou de esclarecer que este não é um álbum country, quebrando as expectativas dos fãs. "Isso não é um álbum country. É um álbum da Beyoncé", frisou a artista.

O anúncio veio após o sucesso de "Texas Hold 'Em", single lançado por Beyoncé no início de fevereiro. A música se tornou a primeira da cantora a alcançar o topo da parada country americana, um feito histórico que a artista celebrou em seu texto.

"Sinto-me honrada por ser a primeira mulher negra com o single número um na parada Hot Country Songs", escreveu Beyoncé. "Isso não teria acontecido sem o apoio de cada um de vocês. Minha esperança é que daqui a alguns anos a menção à raça de um artista, no que se refere ao lançamento de gêneros musicais, seja irrelevante."

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)