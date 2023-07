Bem-vindo Julho: confira as curiosidades e os aniversariantes do mês das 'Férias'

O mês de julho é recheado de fatos históricos, celebridades aniversariando e, claro, mês das férias escolares e oportunidade perfeita de fazer aquela viagem ou maratonar séries, para quem tirar as merecidas férias. Conheça as curiosidades e aniversariantes do mês. Seja bem-vindo, julho!

Julho é o sétimo mês do ano e inaugura oficialmente o segundo semestre de 2023. Com 31 dias, seu nome é inspirado no cônsul e ditador romano Júlio César. Foi no dia 20 de julho de 1969 que a Apollo 11 - primeiro voo da missão espacial tripulada por seres humanos realizada pela NASA - chegou à Lua com Michael Collins, Buzz Aldrin e Neil Armstrong, os primeiros a pisar no satélite natural da Terra. A data também divide o status com o "Dia Internacional da Amizade".

O mês de julho contempla dois signos do zodíaco, Câncer que vai de 22/06 a 22/07 e Leão que vai de 23/07 a 22/08. As celebridades que fazem aniversário também ganham destaque, confira:



3. Dado Dolabella

O ator e cantor Dado Dolabella também está entre os aniversariantes do mês. Dia 20 de julho completará 43 anos. O namorado da cantora Wanessa Camargo dedica a sua carreira hoje à defesa do veganismo e da proteção animal.

Um dos grandes nomes da teledramaturgia brasileira é o de Drica Moraes . A atriz esteve no elenco de Travessia, seu trabalho mais recente. No dia 29 de julho fará 54 anos.

5. Andréia Horta

A atriz Andréia Horta faz aniversário no dia 27 de julho, por isso, seu signo é Leão. Este ano ela completa 40 anos. Suas produções mais recentes são: a novela Um Lugar ao Sol.